4試合24イニングで1失点、防御率0.74米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が残した“異常な”数列に米国のファンが驚きの声をあげている。大谷は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回を投げ2安打無失点、6奪三振という内容で今季6勝目を挙げた。規定投球回にはわずかに足りないものの、シーズン防御率は0.74だ。さらに、5月13日（同14日）のジャイアンツ