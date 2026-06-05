見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第50回）が5日に放送され、切なげな表情のシマケン（佐野晶哉）がりん（見上）を見送る様子が映し出されると、ネット上には「行け！シマケン！」「追いかけろシマケン!!」「もどかしいねえ…」などの声が相次いだ。【動画】夕凪（村上穂乃佳）を守るりん（見上愛）と直美（村上穂