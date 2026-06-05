ホームページで声明日本陸上競技連盟は5日、ホームページで「迷惑撮影防止に関する声明文」を発表した。8月のアジア大会の代表選考会を兼ねる12日開幕の日本選手権（名古屋）を前に、改めて声明を出した。アスリート委員会の名義で声明を発表した公式サイト内では「アスリートの盗撮、写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行為です。」というイメージビジュアルを掲載した。その上で、迷惑撮影行為について、「アスリート