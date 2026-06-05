イケメン騎手が受けたお笑いの聖地での“キツい”洗礼に、ＳＮＳ上が沸いている。ＪＲＡの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が６月４日、大阪・中央区のなんばグランド花月に登場。「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演した。栗東市のうどん店「栗東うどん」に、チーム矢作の３人がロケで訪れるという物語。坂井騎手は登場直後から島田珠代に股