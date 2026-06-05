◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、栗東トレセン橋口厩舎の２頭はセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が７枠１３番、パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が８枠１６番に入った。ともに外枠となったが、橋口調教師は「良かったと思います」と満足げ。「ハーデスは外でよかった。もまれずに運べますし、内を見