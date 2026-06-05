ULTRA’ NIPPON 植田朝日氏インタビュー2026年FIFAワールドカップがアメリカ、メキシコ、カナダで開催される。世界最大のスポーツイベントを前に、日本代表を後押しする“歌”が再び注目を集めている。「VAMOS NIPPON」「アイーダ」「ニッポンオーレ」「ジェリコ」。スタジアムに響くこれらのチャントは、今や日本代表戦の風景として当たり前の存在となった。しかし、その多くは最初から広がることを前提に作られたわけではない