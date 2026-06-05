◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝６月５日、栗東トレセン３連勝での３歳ダート王を目指すシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が坂路を単走で駆け上がり、全体では５５秒２だが、しっかりと加速ラップを刻み、ラスト１ハロンは１２秒２でまとめた。野中調教師は「動きは良かったね」と納得の表情。前走のユニコーンＳでは１番人気