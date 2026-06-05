「おやこ手帳 はぴいく」へリニューアル提供：観音寺市 子育て家庭に寄り添おうと、香川県観音寺が「子育てアプリ はぴいく」を「おやこ手帳 はぴいく」にリニューアルしました。 母子保健や教育に関するDXサービスを展開しているミラボの母子保健DX「mila-e」の母子手帳アプリを導入し、マイナポータルと連携できるようになりました。 観音寺市によりますと、マイナポータルと連携でき