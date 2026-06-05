コーヒーを買いに出た先で子供たちと交流スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は、現地時間6月4日、2026年ワールドカップ（W杯）に向けた合宿地のメキシコ・モンテレイでファンと交流した。メキシコメディア「ABC Noticias」は、滞在先での振る舞いに注目し、「前田だけが足を止めて小さな子供たちに対応した」と伝えている。日本代表は現在、W杯に向けた準備のためモンテレイのホテルに滞在している。