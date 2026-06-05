高市首相による裏金議員復権の総仕上げか。【もっと読む】自民・世耕弘成氏が裏金で高級シャンパン「ドンペリ」購入 “泡”と消えたのは45万円也！自民党の萩生田光一幹事長代行は2日の会見で、世耕弘成元経産相の復党について「（地元）和歌山県連の意向を聞いている」と、現状を明かした。世耕氏は先月28日に復党願を提出。仮に県連が復党を認めれば、党紀委員会の審査に進む流れだ。世耕氏は旧安倍派5人衆の1人。裏金1542