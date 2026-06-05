阿部前監督の電撃辞任により、就任した巨人の橋上秀樹監督代行（60）。交流戦開幕と同時に指揮を執り、ここまで6勝3敗である。【もっと読む】巨人・坂本勇人数々の女性問題にも動じぬ“精神力”が監督就任の好材料にサンスポによれば、監督の大事な仕事のひとつ、毎日の先発メンバーは決めていないというから驚きだ。「守備コーチと打撃コーチの方でほぼほぼ、出場メンバーとオーダーは決めてもらっている。今のところは川相