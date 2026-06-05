俳優キム・スヒョン側が、「カロセロ研究所」代表であるキム・セウィ氏の拘束送致を受け、立場を表明した。ソウル江南（カンナム）警察署は6月4日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反および名誉毀損などの容疑を受けているキム・セウィ氏を検察に送致した。キム・セウィ氏は、キム・スヒョンが故キム・セロンさんの未成年時に交際していたという内容や、キム・セロンさんの死亡原因がキム・スヒョン側による債務返済の圧力にあ