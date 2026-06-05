1996年のビデオゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から、2026年で30周年の節目を迎えた「ポケモン」バトルの日本一を決める大型大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）」が、参加選手数や会場規模ともに過去最大スケールで開催されます。大会本番を翌日に控えた2026年6月5日（金）には、パシフィコ横浜にて「ポケモン30周年スペシャルイベント」を開催。豪華な“チャンピオン”ゲストの登壇や、初お