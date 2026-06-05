トラック野郎研究家として書籍『トラック野郎 50年⽬の爆⾛讃歌』を刊⾏した⼩川晋⽒と、その盟友として「強⾏ロケ地調査」を敢⾏している「かわらのジョナサン」こと川原和彦⽒。同学年の「トラック野郎」狂が、その思いの丈を存分に語り合う対談の第3回は、いよいよ「強行調査」と呼ばれるロケ地探索の詳細が明かされます。その進化の過程、そして苦労の数……そう、「強行調査