中東情勢を受けた補正予算は、5日成立する見通しです。参議院予算委員会で野党側は、高市総理大臣の陣営が総裁選などで他の候補者を中傷する動画を作っていたとする週刊誌の報道について追及を続けています。国会記者会館から中継でお伝えします。菊池俊匠記者：週刊誌が公開した関係者の音声に関して野党は厳しく追及し、質疑が一時中断したり、高市総理が気色ばむ場面も見られました。立憲・岸真紀子議員：総理に音声データを聞