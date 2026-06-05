４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、ついに舞（佐津川愛美）が不倫をぶちまける。舞と渉がデートしているのを見てしまった加藤シェフ（ＹＵ）が、坪倉グループの不正を取材している里佳（月城かなと）と会う。産地偽装の可能性を告げると同時に、渉が舞と不倫をしていることも教える。驚いた里佳は舞が渉と待ち合わせしているバーに行く。昔からあゆみの恋路を邪魔ばかりする舞へ注意するが