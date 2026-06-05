歌い手・Adoが、代表曲「踊」「唱」に続くGiga & TeddyLoidの作曲・編曲による新曲「モンストロ」を発表した。【動画】映画『ブルーロック』本予告映像同曲は、8月7日公開の実写映画『ブルーロック』主題歌に決定。作詞はryo（supercell）が手がけている。Giga & TeddyLoidが再びタッグを組み、「踊」「唱」に続くラテン調リズムのダンサブルな楽曲を制作した。タイトル「モンストロ」（Monstruo）はスペイン語でMon