サッカーW杯北中米3カ国大会のスイス代表FWエンボロ＝2025年9月、バーゼル（ロイター＝共同）スイス・サッカー連盟は4日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会でスイス代表の主力と期待されながら、米国への渡航が遅れていたFWエンボロのビザ（査証）が発給されたと発表した。5日にチームに加わる。米当局が過去の犯罪歴が暴力を伴わないものであることを確認するため、渡航が差し止められていた。（AP＝共同）