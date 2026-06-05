政府は、4月1日付で採用した国家公務員のうち、女性の割合が過去最高の41.9％だったと発表した。幹部候補の総合職＝いわゆるキャリア官僚として採用された女性の割合も、38.2％で過去最高となった。技術系採用は、女性が27.2％で、過去最高を更新した2024年の28.2％に次いだ。内閣人事局が公表した女性国家公務員の採用状況によると、総合職採用で女性が過半数を占めたのは、採用46人中30人が女性の法務省（65.2％）をはじめ、こど