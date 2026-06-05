お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。とんねるず石橋貴明（64）について言及する一幕があった。今放送のゲストはみなみかわと相席スタートの山添寛。みなみかわは2023年11月に配信されたABEMA特別番組「石橋貴明THE強運マスターズ2023 in韓国」のロケに参加。大スベリしたといい、石橋にはガチギレされたと明かした。お