NHK紅白歌合戦にも出場した米国籍のテノール歌手、ジョン・健・ヌッツォ（60）がインスタグラムやフェイスブックを更新。退院したことを報告した。ヌッツォは先月30日の投稿で、「今日も夏日ですね。日焼け、脱水症に気をつけて下さい」と呼びかけるとともに、「さて6／1より、手術および入院することになりました」と報告。「今月は療養に専念し、万全の状態で復帰して参ります。よろしくお願い致します」とつづっていた。今回の