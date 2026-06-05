日本ピーナッツ協会は6月2日、都内のホテルで通常総会を開催した。あいさつした鈴木隆一理事長（でん六社長）は、円安や諸コスト上昇による厳しい経営環境に触れ「昨年は各社とも値上げを実施したが、時期のずれや上げ幅の問題からコストを十分に吸収できなかった。ピーナッツ需要は根強く、値上げ効果で売上が増加する一方、販売・生産数量は減少。割高感から売上減少する商品も目立った」と報告。そのうえで「ピーナッツは