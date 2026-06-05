1.適切にワクチン接種を行わない 子犬を飼い始めるとき、特に注意すべきことが「ワクチン接種」です。 犬の場合、狂犬病ワクチンの接種は必須で、様々な病気を防ぐ混合ワクチンの接種は任意でおこなうものとされています。 子犬は免疫力が低く、ウイルスや細菌感染も起こりやすいため、混合ワクチンもきちんと接種することが強く推奨されているため、必ず受けるようにしてください。 十分に成長しておらず免疫も