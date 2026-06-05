同じ20年の時を過ごしたウイスキーで、一生忘れられない乾杯を――。そんなサービスが実現した。キリンビールがこのほど開始した「人生を共に生きるウイスキー」。事業化に向けて昨年6月にクラウドファンディングを実施したところ、目標金額である1億円を開始からわずか4分で達成。クラファンサービス「Makuake」での歴代最速、応援購入の単日最高額を記録した。その後も共感や応援の声が多く寄せられたことから、事業を本格展