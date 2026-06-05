この10年で出荷数量は約2倍に伸長し、2億㌜を突破したとみられる缶チューハイなどのRTD。市場をリードするサントリーでは、酒類の中でも若者に最も親しまれるこのカテゴリーを「未来の酒類人口を支える存在」とみて、成長戦略を加速させる。ビール・RTD部の中野景介部長「（缶酒の中で）購入率・購入回数が最も多いのがRTDで、若年層ではビールよりも接点が多い。酒離れが言われるなか、お酒の楽しさや豊かさで若い方の