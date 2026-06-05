瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雨雲のかかるところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山で25度、津山で23度、高松で26度の予想です。4日と同じくらいの気温になります。 6日は湿った空気の影響でおおむね曇りでしょう。ただ、日差しの届く時間もある見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で19度、高松で20度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山