さらさが、ソニー・ミュージックレーベルズ EPICレコードジャパンよりメジャーデビューすることを発表。8月5日にミックステープEP『Live Bluesy』をリリースし、2026年秋に東名阪ツアーを開催する。 （関連：さらさ、佐久間龍星、Arche、BMSG、柊人……2020年代ジャパニーズR&Bから生まれる新しい“鳴り”） 本情報は、6月4日に行われたファンミーテ