頼れる男が合流する。５月31日に行なわれた森保ジャパンのアイスランド戦で、約３年半ぶりに代表復帰した吉田麻也。北中米ワールドカップに向けた壮行試合に先発し、14分に途中交代。両チームの選手たちが作る花道を通ってピッチを後にしていた。代表活動にひと区切りをつける形となった37歳DFが、日本代表に「サポートプレーヤー」として参加する。Ｗ杯開幕まだあと１週間となる現地６月４日に、日本サッカー協会の山本昌邦