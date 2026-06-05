元モーニング娘。の田中れいなさんは6月3日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを公開しました。【写真】田中れいなの圧倒的な美太もも「カワイイ ぶっちぎり」田中さんは「かわいい洋服 たくさん調達できましたので ちょっとずつ お披露目していきますね」とつづり、4枚の写真を披露。グレーのニットセットアップにキャップやサングラスを合わせたコーディネートで、ミニ丈のボトムスからのぞく美しい太ももが目