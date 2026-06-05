球界を席巻する支配力を発揮し続けている大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の衝撃的な活躍に対する反響は、米球界で大きく広まっている。なにせ、規格外すぎるのだ。「1番・投手兼指名打者」で先発した現地時間6月3日のダイヤモンドバックス戦で、投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）と計5度も出塁し、攻守で異彩を放った。【動画】これが圧倒的な支配力大