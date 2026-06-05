歌手やタレントとして活動するあのさんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。“のりまき”過ぎる姿を公開しました。【写真】あの、“のりまき”過ぎる姿に反響「海苔巻き良過ぎw」あのさんは「舞台挨拶ののりまきで出なくてよかった」とつづり、4枚の写真を公開。1〜3枚目はドレスのショルダー部分を顔の辺りまで引き上げたユニークな“のりまき”姿です。4枚目では、舞台あいさつでのアップショットを披露しました。ファンから