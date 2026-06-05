愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」とホテル「変なホテル ラグーナテンボス」で、蒲郡温泉郷の温泉むすめ「蒲郡海詩（がまごおり うた）」とのコラボ企画が2026年6月20日よりスタートする。【画像】コラボルームの様子やオリジナルグッズ一覧このコラボレーションに合わせて登場するのが、ラグナシアのプールで楽しむ姿をイメージした「蒲郡海詩」の描き下ろしビジュアル。ラグナシア内のショップ「グランシップスーベニー