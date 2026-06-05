高市総理が4日、国会の審議に出席し、誹謗中傷動画についての一部報道をめぐり、野党の追及を受けました。週刊文春が有料サイトで新たに公開した音声の確認を求めた野党に対し、高市総理は「有料会員になろうと思わない」と答弁しました。【写真を見る】補正予算案が可決され、自民党控え室ではハイタッチで迎えられた高市総理総理「有料会員になるのは拒否」“中傷動画”めぐり週刊文春は新たに音声を公開物価高対策や消費減税な