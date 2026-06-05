◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第1日（2026年6月4日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）メジャー2勝目を狙う19年全英女子オープン覇者・渋野日向子（27＝サントリー）は5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと2打差の3位でホールアウトした。NEXTのインタビューの一問一答は以下の通り。――今日1日振り返ってどうですか？「スタートでしっかりバーディーを取り切れたのは良かっ