《買うしかないでしょ！》【写真】「可愛すぎ」爆売れ必至、サンリオ×西武鉄道のコラボグッズ6月6日の発売を前にSNSで早くも歓喜の声が相次いでいるのは、西武鉄道とサンリオキャラクターズの夢のコラボグッズ。人気キャラクターと車両の“異色のタッグ”今回の注目は、駅員の制服を着たサンリオの人気キャラクターたちと、お揃いの優しい筆致で描かれた西武鉄道の車両たち。スマホケースにぴったりなステッカー（税込440円・