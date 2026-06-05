『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう、柔道男子66キロ級で世界の頂点に立った阿部一二三、タレントの長浜広奈が5日、パシフィコ横浜で開催された『日本一決定戦「PJCS2026」ポケモン30周年スペシャルイベント』にゲスト出演した。【写真】ポケモンがいっぱい！ピースするたくろう＆おひなさまらポケモンは1996年に発売された『ポケットモンスター赤・緑』から30周年を迎えた。この日の会場には、歴代シリーズで