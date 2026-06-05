中国メディアは、習近平国家主席が来週8日から、北朝鮮を国賓訪問すると報じました。中国国営の新華社通信によりますと、習近平国家主席は金正恩総書記の招待を受け、8日から9日にかけて北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談します。習主席が北朝鮮を訪問するのは2019年6月以来7年ぶりで、国家主席に就任してから2回目となります。また、習主席にとって今年はじめての外遊となります。中国と北朝鮮をめぐっては、去年9月、金総書記