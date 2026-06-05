高市早苗首相は5日の参院予算委員会で、昨年の自民党総裁選の際に首相陣営が他候補を誹謗・中傷する動画を作成・投稿したとの週刊文春報道を巡り、有料公開された音声が「秘書本人のものかどうか判断するのは難しい」と述べた。