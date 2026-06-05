黄川田仁志こども政策相黄川田仁志こども政策担当相は5日の記者会見で、2025年の出生数が10年連続で過去最少だったことを受け、若年層や子育て世帯の支援など対策を推進する考えを示した。「結婚、出産、子育ての希望をかなえられる環境の整備に全力で取り組む」と述べた。一方、婚姻数が増加したことや出生数の減少幅が縮小したことを「明るい材料」と評価。「対策の効果が表れるには一定の期間がかかる」とした上で、「全て