ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は４日、ロシアのプーチン大統領に宛てた書簡を公表し、ロシアとの戦闘を終結させるためにプーチン氏との直接協議を提案した。ゼレンスキー氏がプーチン氏に書簡を宛てるのは異例となる。書簡では「ウクライナ人は永続的な戦争を望んでいない。戦争のない生活の方が良く、それを実現したい」と記し、首脳間による協議を要望した。協議については、スイスやトルコなど第三国での