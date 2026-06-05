●特集１いまを生き抜くための処世術日記を読む。日記を書く。◎なぜいま日記を読むのか、書くのか ［対談］植本一子×東畑開人◎私が日記を書く理由［インタビュー］尾崎世界観／古賀及子／東出昌大［対談］武塙麻衣子×平野紗季子◎あの人の日記が読みたい［日記寄稿］中村文則／奈倉有里／貫井徳郎／真木よう子／宮崎夏次系◎ふたりで日記を書いてみた［交換日記］岡村靖幸×松尾スズキ◎［相方観察日記］きむらバンド（たくろ