元King＆Princeメンバーで、歌手岩橋玄樹（29）が5日、インスタグラムを更新。ツアー開催および新アルバムについて告知した。公式サイトでは、2026年9月よりツアー「GENKI IWAHASHI TOUR 2026“LAzarus”」の開催を発表。ツアータイトルの「LAzarus（ラザロ）」の意味については「『ラザロ』とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、ど