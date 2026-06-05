【漫画】本編を読む『策略女を許さない 職場のヤバイ女が自滅するまで』（一科ハチカ：作画、希虹：原作/KADOKAWA）は、理不尽を振りかざす厄介な先輩に目をつけられた新人女性が、職場いびりに立ち向かう姿を描いたスカッと系の職場ドラマだ。職場に潜む人間関係の歪みと、その裏にある策略を暴いていく展開が共感を呼ぶ作品だ。主人公の春海は、前職を辞めて学生時代から憧れていた保育士の仕事に就いたばかりの新人。しかし、