「湯船をやめればガス代はかなり下がるのでは？」と考えたことがある家庭は少なくないでしょう。特に最近は光熱費の値上がりが続いており、毎日の入浴習慣も家計に影響するポイントになっています。 ただし、シャワー中心にしたからといって、必ずしも大幅な節約につながるとは限りません。この記事では、湯船とシャワーのガス代の違いや、家庭ごとに向いている節約方法を分かりやすく解説します。 湯