●ブレーブス2−7ブルージェイズ○＜現地時間6月4日トゥルイスト・パーク＞トロント・ブルージェイズが16安打の快勝で敵地3連戦のスイープを阻止。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、2試合ぶりのマルチ安打を記録した。4番に戻った岡本は初回、一死一、二塁の好機で第1打席を迎えるも、2024年のサイ・ヤング賞左腕セールに対して空振り三振。続く5番チャールズ・マカドゥーも連続三振に倒れ、先制点