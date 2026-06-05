SBIアラプロモは6月9日より順次、SBI 5-ALA(フォイブアラ)を贅沢に配合したエイジングケアサプリ「アラプラスLongevity(ロンジェビティ)プレミアム5-ALA」を販売開始する。キリングループの協和発酵バイオと共同開発したプレミアム品質な"新5-ALA原料"を使用したもので、担当者は「いくつになっても若々しい印象でいたい方、長く健康的に年齢を重ねていきたい方にお届けできれば」とアピールする。SBIグループ×協和発酵バイオ(キ