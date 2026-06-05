【ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）】 開催日：6月6日・7日 会場：パシフィコ横浜 展示ホールA・B・C・D 参加費：無料 ポケモンは、ポケモンバトルの大型大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」をパシフィコ横浜にて6月6日・7日に開催する。 「ポケモンジャパンチャンピオンシップス」は「ポケットモンスター」シリ