オリックスは5日、6月12日の阪神戦を、センス・トラスト株式会社がゲームスポンサーを務める「センス・オーナーズデー」として開催することになったと発表した。この日の始球式には、希少ガンと闘う大阪桐蔭高校野球部 OBの福森大翔さんが、昨年に続き登板予定。今年3月に4回目の手術を受け、現在も治療に取り組まれている福森さんが「同じ病気で苦しむ方々の希望になりたい」という思いを胸に一球を投じる。さらに、センス