テレ東のドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（毎週木曜24:30〜）が7月2日にスタートする。かたせ梨乃、豆原一成(C)「夫婦と 16 歳」製作委員会○ロマンティックホラーが実写ドラマ化原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー!」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作。 “自認16歳美少女”の61歳おばさん