フジテレビは、2026年から2027年にかけて開催するイベントを「FUJI FUTURE UPDATE」第6弾として発表した。お台場・湾岸エリアを舞台に、ライブステージ、番組連動イベント、次世代型VR、アイドルフェスを展開し、2027年2月からは世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」の日本公演を東京で開幕する。フジテレビが2026年から2027年にかけて開催するイベント○火星旅行を体験できるVRイベント現在